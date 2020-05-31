Актриса похвасталась откровенным снимком поклонникам

32-летняя Анна Чиповская показала смелый образ.

Звезда сериала "Оттепель" ведет закрытый образ жизни. Она предпочитает не распространяться о личной жизни, а в редких интервью говорит преимущественно о работе. Не балует актриса звезда фанатов и личными снимками, но на этот раз решила сделать исключение.

Чиповская опубликовала фото, на котором она запечатлена в красивом вечернем образе. Анна приняла томную позу, картинно откинувшись назад, что сместило акценты на зону ее декольте. Сияющий наряд в сочетании с длинными серьгами кажется идеальным для шумной вечеринки, пишет "Космополитен".

Подписчики не поскупились на комплименты своей любимице в столь эпатажном образе. "Ах, какая женщина", "У тебя есть грудь. Странно, никогда не замечала", "Наконец-то Чипа ожила в виртуальном мире! Такой красоты должно быть больше", "Красота! Отличного вам вечера, дорогая Анна!", "Космическая Аня", "Бомба", "Очень красивое фото", - написали фолловеры.



Смелое фото Анны Чиповской, instagram.com/chi_pa

Анна Чиповская уже три года встречается с Дмитрием Ендальцевым, но не спешит выходить замуж за своего избранника.