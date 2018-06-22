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Новости. Общество
14:05, 22 Июня 2018

Акции против пенсионной реформы проведут профсоюзы Карелии

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Тот, кто в выходные планирует уехать на дачу, может публично выразить отношение к пенсионной реформе в рабочий день.

На заседании президиума Союза профсоюзов Карелии, состоявшемся 22 июня, запланировали мероприятия, посвященные запланированному правительством повышению пенсионного возраста.

Для того, чтобы консолидировать усилия с другими общественный организациями, на встречу были приглашены представители Общественной палаты, которых по собственной инициативе представил заместитель руководителя Анатолий Цыганков, и Народного фронта, представители которого на встречу не пришли.

Коллеги из профсоюзов других регионов Северо-Запада написали президенту, в правительство России. Госдуму и Совет Федерации обращения, в которых говорят, что считают недопустимым принятие решения о повышении пенсионного возраста. Такой же шаг решили предпринять и карельские профсоюзы.

- Обращения, сбор подписей и тому подобное должно уйти на второй план, - считает председатель рескома профсоюза работников госучреждения и общественного обслуживания Ирина Титова. – Это старые формы работы. Самое главное здесь – показать, что профсоюзы тоже действуют. По отношению к людям правительство поступает нечестно. Нельзя перекладывать проблемы, которое оно не может решить, на плечи работников. Качество жизни у нас не улучшается, а если реформа в таком виде будет приведена в действие, это еще больше повлияет на жизнь людей в отрицательном смысле. Нужно организовать митинг – масштабнее и лучше, чем это происходило раньше, позвать всех жителей – ведь пенсионная реформа коснется каждого.

Также было предложено организовать профсоюзный автопробег по разным районам города с флагами, плакатами и баннерами, выражающими отношение профсоюзов к повышению пенсионного возраста.

Председателям координационных советов в районах Карелии будет дано поручение провести собрания в первичках и также организовать митинги в удобное для населения время.

Участники встречи пришли к общему выводу: нужно объединяться с другими организациями, чтобы привлечь к акциям как можно больше народу и сделать акцию общереспубликанской. Мероприятие не должно быть одноразовым и должно в разных формах пройти в разное время. "Мы не против пенсионной реформы в целом, мы против реформы в таком виде, в каком предлагает ее правительство сегодня. Нужно дорабатывать, обсуждать, предлагать и проводить ее не раньше 2020 года", - считают в профсоюзах.

Общим решением проведение митинга запланировали на четверг, 5 июля, в 17.30 на Студенческом бульваре у фонтана "Молекула". Всех петрозаводчан призывают не проходить мимо, присоединиться к акции и сказать "нет" повышению пенсионного возраста и предлагаемой пенсионной реформе.

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Комментарии

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Горожанин
2018-06-22 15:44:19
Уважаемые, вы способны только критиковать тех, кто хоть что-то пытается сделать. Сами-то хотя бы на митинг пойдете?
User
2018-06-22 15:56:37
Горожанин, на митинг надо выходить с четкой позицией. А за "как бы чуть-чуть против" смысла выходить нет!
Сеня
2018-06-22 14:42:43
"Мы не против пенсионной реформы в целом, мы против реформы в таком виде, в каком предлагает ее правительство сегодня. Нужно дорабатывать, обсуждать, предлагать и проводить ее не раньше 2020 года", - считают в профсоюзах."

А вот с такой дрянью и рассуждениями в голове лучше вообще сидите дома ,продали всё еще не начав , позиция " и вашим и нашим ".Согласен с User .
User
2018-06-22 14:30:23
"Мы не против пенсионной реформы в целом, мы против реформы в таком виде, в каком предлагает ее правительство сегодня. Нужно дорабатывать, обсуждать, предлагать и проводить ее не раньше 2020 года", - считают в профсоюзах."

Ну вот и ответ, как будут сливать протест! В данном вопросе может быть только две позиции - либо "против", либо "не против". Всякие виляния задом "мы как бы против, но в целом не против", надо пресекать в зародыше!
Valentina Vonti
2018-06-22 14:26:31
Население не только Карелии и России устало от митингов и деклараций,но и без действии Российского правительства думающих о жизни и благополучии граждан-одни обещания????????.
antidimon
2018-06-22 14:21:58
Вместе с коммунистами СР , ЛДПР , Яблоком не собраться и не провести ?? Что уж так себя отдельно позиционировать . Хоть раз то подумайте головой и проведите акции вместе с теми , кому народ то не безразличен .
Гость
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