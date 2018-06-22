Акции против пенсионной реформы проведут профсоюзы Карелии

Тот, кто в выходные планирует уехать на дачу, может публично выразить отношение к пенсионной реформе в рабочий день.

На заседании президиума Союза профсоюзов Карелии, состоявшемся 22 июня, запланировали мероприятия, посвященные запланированному правительством повышению пенсионного возраста.

Для того, чтобы консолидировать усилия с другими общественный организациями, на встречу были приглашены представители Общественной палаты, которых по собственной инициативе представил заместитель руководителя Анатолий Цыганков, и Народного фронта, представители которого на встречу не пришли.

Коллеги из профсоюзов других регионов Северо-Запада написали президенту, в правительство России. Госдуму и Совет Федерации обращения, в которых говорят, что считают недопустимым принятие решения о повышении пенсионного возраста. Такой же шаг решили предпринять и карельские профсоюзы.

- Обращения, сбор подписей и тому подобное должно уйти на второй план, - считает председатель рескома профсоюза работников госучреждения и общественного обслуживания Ирина Титова. – Это старые формы работы. Самое главное здесь – показать, что профсоюзы тоже действуют. По отношению к людям правительство поступает нечестно. Нельзя перекладывать проблемы, которое оно не может решить, на плечи работников. Качество жизни у нас не улучшается, а если реформа в таком виде будет приведена в действие, это еще больше повлияет на жизнь людей в отрицательном смысле. Нужно организовать митинг – масштабнее и лучше, чем это происходило раньше, позвать всех жителей – ведь пенсионная реформа коснется каждого.

Также было предложено организовать профсоюзный автопробег по разным районам города с флагами, плакатами и баннерами, выражающими отношение профсоюзов к повышению пенсионного возраста.

Председателям координационных советов в районах Карелии будет дано поручение провести собрания в первичках и также организовать митинги в удобное для населения время.

Участники встречи пришли к общему выводу: нужно объединяться с другими организациями, чтобы привлечь к акциям как можно больше народу и сделать акцию общереспубликанской. Мероприятие не должно быть одноразовым и должно в разных формах пройти в разное время. "Мы не против пенсионной реформы в целом, мы против реформы в таком виде, в каком предлагает ее правительство сегодня. Нужно дорабатывать, обсуждать, предлагать и проводить ее не раньше 2020 года", - считают в профсоюзах.

Общим решением проведение митинга запланировали на четверг, 5 июля, в 17.30 на Студенческом бульваре у фонтана "Молекула". Всех петрозаводчан призывают не проходить мимо, присоединиться к акции и сказать "нет" повышению пенсионного возраста и предлагаемой пенсионной реформе.