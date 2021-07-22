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Акваторию Ладожского озера возле горящего острова в районе Валаама закроют для судов

Новости. Происшествия
06:40, 28 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

МЧС закроет для судов акваторию Ладожского озера в районе острова Путсаари из-за бушующего там лесного пожара.

Об этом сообщили в ГИМС Сортавальского района Карелии.

Необходимость закрытия акватории связана с тем, что для тушения пожара на острове Путсаари будет привлечен самолет-амфибия. Для забора воды ему необходима обширная площадь свободной акватории Ладожского озера.

«В связи с чрезвычайным положением 28 июля 2021 года с 8.00 до 21.00 судоводителям запрещается выход в открытую Ладогу в секторе -о.Валаам-о.Путсаари- Сортавала. Убедительная просьба судоводителям, отдыхающим на прибрежных островах просьба покинуть данный район, отнестись с ответственностью и пониманием», — говорится в сообщении.

На острове Путсаари расположен один из скитов Валаамского монастыря.

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