Акваторию Ладожского озера возле горящего острова в районе Валаама закроют для судов

МЧС закроет для судов акваторию Ладожского озера в районе острова Путсаари из-за бушующего там лесного пожара.

Об этом сообщили в ГИМС Сортавальского района Карелии.

Необходимость закрытия акватории связана с тем, что для тушения пожара на острове Путсаари будет привлечен самолет-амфибия. Для забора воды ему необходима обширная площадь свободной акватории Ладожского озера.

«В связи с чрезвычайным положением 28 июля 2021 года с 8.00 до 21.00 судоводителям запрещается выход в открытую Ладогу в секторе -о.Валаам-о.Путсаари- Сортавала. Убедительная просьба судоводителям, отдыхающим на прибрежных островах просьба покинуть данный район, отнестись с ответственностью и пониманием», — говорится в сообщении.



На острове Путсаари расположен один из скитов Валаамского монастыря.