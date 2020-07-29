890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В поселке Карелии на дороге загорелся автомобиль
29.07.2020 19:49
В Петрозаводске 18-летний юноша разбился, выпав из окна 1
Сегодня 10:31
Синоптики РФ: Мощный скандинавский циклон обрушится на Карелию
Сегодня 09:17
У автомобиля, попавшего в ДТП в Петрозаводске, на ходу оторвало колесо (ВИДЕО) 2
Сегодня 06:40
В Карелии зафиксирована 15-я жертва ковидной инфекции 15
Сегодня 08:59
Глава Минздрава Карелии рассказал о последней смерти от COVID-19 в республике 11
Сегодня 09:24

Алиментщика-тунеядца из Карелии отправили в колонию

Новости. Криминал
12:11, 30 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Загрузка...

Жителю Карелии заменили отбывание исправительных работ реальным сроком, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2019 года 43-летний житель Лахденпохьи был осужден за неуплату алиментов и приговорен к 5 месяцам исправительных работ условно.

После трудоустройства в одну из управляющих организаций города мужчина за три месяца допустил более 20 прогулов, за что и был уволен, после чего не явился для трудоустройства на другое место работы.

Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Мужчина отработал всего два месяца исправительных работ.


Теперь мужчине предстоит отбыть 1 месяц 1 день лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее ежемесячные выплаты ребенку в 200 рублей не спасли "щедрого" алиментщика от суда в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-07-30 12:37:23
Когда уже чинуш-тунеядцев начнут отправлять ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»