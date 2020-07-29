Алиментщика-тунеядца из Карелии отправили в колонию

Жителю Карелии заменили отбывание исправительных работ реальным сроком, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2019 года 43-летний житель Лахденпохьи был осужден за неуплату алиментов и приговорен к 5 месяцам исправительных работ условно.

После трудоустройства в одну из управляющих организаций города мужчина за три месяца допустил более 20 прогулов, за что и был уволен, после чего не явился для трудоустройства на другое место работы.

Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Мужчина отработал всего два месяца исправительных работ.



Теперь мужчине предстоит отбыть 1 месяц 1 день лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее ежемесячные выплаты ребенку в 200 рублей не спасли "щедрого" алиментщика от суда в Карелии.