Реклама на сайте
Прислать новость
С 1 июля все пенсии и социальные пособия будут приходить только на карту «Мир» 2
09.06.2021 14:37
Представитель главы Карелии публично оскорбил оппозиционера Навального 42
09.06.2021 16:29
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света 4
09.06.2021 18:20

Алиментщица на юге Карелии пряталась в своей квартире от судебных приставов

Новости. Криминал
10:44, 10 Июня 2021
фото: © Алексей Никольский/РИА Новости

Судебные приставы Олонецкого района несколько раз находили и приводили в суд алиментщицу, упорно не желавшую содержать детей, сообщили на сайте ведомства.

В отделении судебных приставов Олонецкого района находилось производство о взыскании долга по алиментам с местной жительницы в размере 158 тысяч рублей.

Было известно, что женщина нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни, постоянный доход и имущество у нее отсутствуют. Ранее она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В феврале 2021 года в отношении нее было заведено уголовное дело о неуплате средств на содержание детей. После допроса уже в качестве подозреваемой она стала скрываться от следствия, неоднократные попытки найти её были тщетными.

В один из дней дверь в квартиру, где живет алиментщица, приставам открыла ее подруга. В квартире в одной из комнат была найдена и подозреваемая — все это время она пряталась от приставов. Женщина была доставлена к дознавателю и ознакомлена с материалами уголовного дела.

Но на судебных заседаниях алиментщица вновь не появлялась, поэтому судьей было вынесено постановление о принудительном приводе обвиняемой. Во время доставки в суд, а также пребывания там женщина препятствовала работе приставов и суда, поэтому на нее было наложено еще несколько административных взысканий.

В конечном счете, алиментщица по совокупности взысканий получила 7 месяцев исправительных работ условно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
09.06.2021, 18:20
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света
09.06.2021, 19:41
Минздрав Карелии прокомментировал выемку документов у замминистра Седлецкого

Аналитика

09.06.2021 15:15
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 2
08.06.2021 11:37
Достояние республики 1
08.06.2021 09:16
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»