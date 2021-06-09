Алиментщица на юге Карелии пряталась в своей квартире от судебных приставов

Судебные приставы Олонецкого района несколько раз находили и приводили в суд алиментщицу, упорно не желавшую содержать детей, сообщили на сайте ведомства.

В отделении судебных приставов Олонецкого района находилось производство о взыскании долга по алиментам с местной жительницы в размере 158 тысяч рублей.

Было известно, что женщина нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни, постоянный доход и имущество у нее отсутствуют. Ранее она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В феврале 2021 года в отношении нее было заведено уголовное дело о неуплате средств на содержание детей. После допроса уже в качестве подозреваемой она стала скрываться от следствия, неоднократные попытки найти её были тщетными.

В один из дней дверь в квартиру, где живет алиментщица, приставам открыла ее подруга. В квартире в одной из комнат была найдена и подозреваемая — все это время она пряталась от приставов. Женщина была доставлена к дознавателю и ознакомлена с материалами уголовного дела.

Но на судебных заседаниях алиментщица вновь не появлялась, поэтому судьей было вынесено постановление о принудительном приводе обвиняемой. Во время доставки в суд, а также пребывания там женщина препятствовала работе приставов и суда, поэтому на нее было наложено еще несколько административных взысканий.

В конечном счете, алиментщица по совокупности взысканий получила 7 месяцев исправительных работ условно.