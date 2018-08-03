Аллея династий железнодорожников появится в Петрозаводске

Саженцы благородных пород деревьев планируется высадить уже к 1 октября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

По итогам проведенного всероссийского конкурса "Проводники хороших дел" волонтерский проект Петрозаводского региона по созданию аллеи династии железнодорожников в Петрозаводске вошел в число победителей.

Заседание конкурсной комиссии, состоялось в конце июня, а уже в июле участники проекта получили необходимое финансирование.

По словам автора проекта Александра Левина, начальника сектора по управлению персоналом Петрозаводского территориального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению, основными целями создания аллеи являются повышение социального статуса ветеранов железнодорожного транспорта и популяризация профессии железнодорожника.

Ожидается, что Аллея династий железнодорожников станет объединяющим местом для встреч нескольких поколений карельских железнодорожников.

Инициативная группа проекта уже начала работу по сбору информации о количестве железнодорожных династий Петрозаводского региона, определила место посадки саженцев.

Создание аллеи будет приурочено к празднованию 15-летия ОАО "РЖД": саженцы благородных пород деревьев планируется высадить к 1 октября 2018 года.