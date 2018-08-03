Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 03 Августа 2018

Аллея династий железнодорожников появится в Петрозаводске

По теме

На Перевалке будут прокладывать теплотрассу, с понедельника возможны "пробки" на дорогах
03.08.18 18:00
СРОЧНО: Водитель, сбивший на Кукковке пешехода и бросивший его во дворе, сам пришел в ГИБДД
03.08.18 16:51
Мэрия сообщила, что снесет гаражи на трех улицах Петрозаводска
03.08.18 16:41
Все новости
Загрузка...

Саженцы благородных пород деревьев планируется высадить уже к 1 октября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

По итогам проведенного всероссийского конкурса "Проводники хороших дел" волонтерский проект Петрозаводского региона по созданию аллеи династии железнодорожников в Петрозаводске вошел в число победителей.

Заседание конкурсной комиссии, состоялось в конце июня, а уже в июле участники проекта получили необходимое финансирование.

По словам автора проекта Александра Левина, начальника сектора по управлению персоналом Петрозаводского территориального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению, основными целями создания аллеи являются повышение социального статуса ветеранов железнодорожного транспорта и популяризация профессии железнодорожника.

Ожидается, что Аллея династий железнодорожников станет объединяющим местом для встреч нескольких поколений карельских железнодорожников.

Инициативная группа проекта уже начала работу по сбору информации о количестве железнодорожных династий Петрозаводского региона, определила место посадки саженцев.

Создание аллеи будет приурочено к празднованию 15-летия ОАО "РЖД": саженцы благородных пород деревьев планируется высадить к 1 октября 2018 года.

По теме

На Перевалке будут прокладывать теплотрассу, с понедельника возможны "пробки" на дорогах
03.08.18 18:00
СРОЧНО: Водитель, сбивший на Кукковке пешехода и бросивший его во дворе, сам пришел в ГИБДД
03.08.18 16:51
Мэрия сообщила, что снесет гаражи на трех улицах Петрозаводска
03.08.18 16:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 8
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 3
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»