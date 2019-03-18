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Новости. Общество
23:30, 18 Марта 2019
фото: EPA/ИТАР-ТАСС

Аллергия на секс становится распространенным явлением

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В интернете опубликован текст, повествующий о том, что женщины довольно часто сталкиваются с "аллергией на секс".

Поводом для того, чтобы разобраться в данном вопросе, стал недавний эпизод, произошедший в Испании. 30-летняя жительница этой страны, страдающая от аллергии на пенициллин, попала в больницу после орального секса с партнером, незадолго до этого принимавшим амоксициллин. Хотя причиной симптомов стала не сама по себе сперма, а оказавшийся в ней антибиотик пенициллинового ряда, некоторые СМИ ошибочно охарактеризовали проблему женщины как "аллергию на секс", пишет "Московский комсомолец".

Тем не менее, отмечается, что "аллергия на секс", пусть в вышеупомянутом случае говорить о ней неправомерно, действительно существует и представляет собой значительно более распространенное явление, чем может показаться.

Об этом, в частности, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном издании Mount Sinai Journal of Medicine. Тогда выяснилось, что в одних лишь Соединенных штатах Америки аллергия на семенную жидкость может наблюдаться примерно у 40 тысяч женщин. При этом у 40% из них реакция возникала при первом же контакте со спермой, хотя обычно подобное происходит лишь при повторной встрече с аллергеном.

В тексте поясняется, что причиной подобного рода реакции на половые акты является аллергия на антигены партнера. При этом в некоторых ситуациях речь идет именно об антигене, содержащемся в любой сперме, в то время как в других случаях аллергическая реакция может наблюдаться лишь при половом акте с конкретными партнерами, причем в таких эпизодах аллергия проявлялась и у самих мужчин, вступающих в половой контакт с женщинами, пусть и была значительно менее заметна.

Также в публикации описан эпизод, когда у 20-летней женщины с аллергией на бразильские орехи развилась крапивница после секса с мужчиной, незадолго до этого такие орехи евшим. Как утверждается, этот случай несколько напоминает недавнее происшествие в Испании.

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