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Альтернативные способы вложения денег становятся все популярнее среди населения Карелии

Новости. Общество
09:51, 18 Августа 2020
фото: pixabay
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Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Карелии выросло по сравнению с прошлым годом на 5,4%.

С начала года в республике было открыто около 3200 новых ИИС.

Об этом сообщил управляющий Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан.

"Жители Карелии стали активнее выходить на фондовый рынок. Такая тенденция наблюдается и в целом по России – российские граждане ищут альтернативные способы сохранения и приумножения сбережений. В условиях снижения процентных ставок по банковским вкладам ИИС может стать хорошей альтернативой для получения пассивного дохода", – пояснил  Чекан.

Что такое индивидуальный инвестиционный счет и как его открыть, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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