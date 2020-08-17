Альтернативные способы вложения денег становятся все популярнее среди населения Карелии

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Карелии выросло по сравнению с прошлым годом на 5,4%.

С начала года в республике было открыто около 3200 новых ИИС.

Об этом сообщил управляющий Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан.

"Жители Карелии стали активнее выходить на фондовый рынок. Такая тенденция наблюдается и в целом по России – российские граждане ищут альтернативные способы сохранения и приумножения сбережений. В условиях снижения процентных ставок по банковским вкладам ИИС может стать хорошей альтернативой для получения пассивного дохода", – пояснил Чекан.

Что такое индивидуальный инвестиционный счет и как его открыть, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".