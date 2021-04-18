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Амбулаторию в поселке на севере Карелии отремонтируют на 3 млн рублей

Новости. Общество
16:30, 19 Апреля 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
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В поселке Летнереченский продолжится ремонт амбулатории, персонал перейдет во временные помещения, сообщил глава Минздрава Карелии.

Как пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, одним из аспектов укрепления первичного звена является создание нормальных условий для работников участковых служб. Раньше персонал амбулатории в поселке Летнереченский работал в холодных помещениях с плохим освещением: старые двери и окна плотно не закрывались.

"В 2020 году, несмотря на пандемию, мы поменяли окна и входные двери, облагородили фасад с утеплением. Зима в этом году была холодной, но медицинские работники вели приёмы в тёплых и комфортных кабинетах. Понятно, что финансовые возможности нам не позволяли отремонтировать всё за один раз. Но уже в 2021 году мы провели аукцион на ремонт внутренних помещений. На эти цели выделено 3,1 млн рублей. Заменим ветхие деревянные полы на керамическую плитку, все дверные блоки в кабинетах и помещениях, установим подвесной потолок и внутренние коммуникации, всю электрическую часть, заменим старые лампы на новые, энергоэффективные. Ремонт скоро начнётся, в связи с этим персонал должен перейти во временные помещения. Жителей Летнереченского прошу отнестись с пониманием к временным неудобствам", - пишет глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Карелии рассказал, как привлечь кадры в больницу Беломорска.

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