Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Судья в отставке, взяточник на свободе 2
Сегодня 11:45
Легковушку трижды развернуло на Лесном проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 07:50
Автобус с пассажирами закрутило на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 14:49
Как вы считаете, нужен ли Петрозаводску новый глава города? (ОПРОС) 21
Сегодня 14:57
Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске 19
Сегодня 09:33

Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян в праздники

Новости. Общество
21:30, 14 Января 2021
фото: © Илья Питалев/ТАСС
Загрузка...

Россияне перед Новым годом и в период новогодних праздников больше всего покупали мандарины, также в тройку наиболее востребованных продуктов вошли бананы и зеленый горошек.

Об этом рассказали РИА Новости в "Сбермаркете".

"Мандарины заняли первое место по покупкам среди всего ассортимента "Сбермаркета" - их купили более 115 тысяч раз. Общая сумма покупок мандаринов составила 41,9 миллиона рублей, а суммарный вес всех покупок - более 188 тысяч килограммов", - рассказали эксперты.

"На втором месте оказались бананы, которые удерживали лидерство почти весь 2020 год. На третьем месте по популярности оказался консервированный горошек", - рассказали в компании, отметив, что бананы традиционно были лидером среди покупок россиян на протяжении 2020 года, и только в июне первое место занимала черешня.

В топ-15 также вошли газированные напитки, апельсины, а также ингредиенты для салатов и домашней выпечки: сметана, лук репчатый, сахар, мука и молоко.

Сервис проанализировал заказы россиян в 149 городах России из более 60 ритейлеров в период с 24 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

"СберМаркет" - сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей. "СберМаркет" присутствует в 83 регионах и в более 150 городов по всей стране.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его

Аналитика

Сегодня 11:45
Тема недели
Судья в отставке, взяточник на свободе 2
Неожиданный финал получила скандальная коррупционная история, в которой были замешаны экс-руководители Госкомимущества Карелии.
"Все зависит от вакцинации" 6
Сегодня 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 8
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»