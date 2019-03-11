Анастасия Заворотнюк тайно родила

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"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, актриса и телеведущая, к удивлению части своих поклонников снова оказалась мамой.
О чем общественность узнала из Instagram артистки, куда она разместила обложку популярного журнала о жизни звезд. Где и представила новорожденную дочку - Милу Чернышеву. Которую Анастасии и ее супругу удавалось скрывать четыре месяца: Мила родилась в октябре прошлого года, пишет "Российская газета".
У Заворотнюк уже есть двое детей от второго брака – Анна и Майкл.
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