Анастасия Заворотнюк тайно родила

"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, актриса и телеведущая, к удивлению части своих поклонников снова оказалась мамой.

О чем общественность узнала из Instagram артистки, куда она разместила обложку популярного журнала о жизни звезд. Где и представила новорожденную дочку - Милу Чернышеву. Которую Анастасии и ее супругу удавалось скрывать четыре месяца: Мила родилась в октябре прошлого года, пишет "Российская газета".



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У Заворотнюк уже есть двое детей от второго брака – Анна и Майкл.