Ани Лорак показала роскошную грудь (ФОТО)

Певица устроила эффектную фотосессию.
Ани Лорак (Каролина Куек) побаловала поклонников откровенными снимками, пишет Cosmopolitan.
Артистка примерила шикарные вечерние платья.
Поп-звезда сначала позировала в черном наряде с необычно выполненным рукавом.
На других снимках Лорак предстала в алом платье, расшитом камнями и пайетками. Изюминкой образа стало экстремальное декольте: посадка наряда позволила увидеть красивую грудь певицы.
Фанаты пришли в восторг от ярких кадров.
"Именно так выглядит настоящая дива!", "Какая шикарная", "Нереальная красотка", – написали фолловеры.
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