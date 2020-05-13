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Ани Лорак показала роскошную грудь (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 13 Мая 2020
фото: © instagram.com/anilorak
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Певица устроила эффектную фотосессию.

Ани Лорак (Каролина Куек) побаловала поклонников откровенными снимками, пишет Cosmopolitan.

Артистка примерила шикарные вечерние платья.

Поп-звезда сначала позировала в черном наряде с необычно выполненным рукавом.

На других снимках Лорак предстала в алом платье, расшитом камнями и пайетками. Изюминкой образа стало экстремальное декольте: посадка наряда позволила увидеть красивую грудь певицы. 

 

Фанаты пришли в восторг от ярких кадров.

"Именно так выглядит настоящая дива!", "Какая шикарная", "Нереальная красотка", – написали фолловеры.

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