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Анна Седокова в необычной позе оголилась перед любимым (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 14 Мая 2020
фото: © instagram.com/annasedokova
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Певица позировала в автомобиле с возлюбленным.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" снялась в компании 27-летнего бойфренда Яниса Тиммы, пишет Cosmopolitan.

Седокова дерзко забросила оголенные ноги на сидение водителя и с улыбкой посмотрела на своего спутника. Пара следовала по ночному мегаполису.

Певица адресовала избраннику романтическое послание – строчки из стихотворения "Только для того" поэтессы Ирины Самариной-Лабиринт:

"Только ради того, чтобы снова с тобой говорить

Без сети интернет, и к любимой щеке прикасаться,

Я готова упасть, и расплакавшись, вновь подниматься,

Потому что пока я дышу, не могу не любить…"

 
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