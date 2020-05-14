Анна Седокова в необычной позе оголилась перед любимым (ФОТО)

Певица позировала в автомобиле с возлюбленным.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" снялась в компании 27-летнего бойфренда Яниса Тиммы, пишет Cosmopolitan.

Седокова дерзко забросила оголенные ноги на сидение водителя и с улыбкой посмотрела на своего спутника. Пара следовала по ночному мегаполису.

Певица адресовала избраннику романтическое послание – строчки из стихотворения "Только для того" поэтессы Ирины Самариной-Лабиринт:

"Только ради того, чтобы снова с тобой говорить

Без сети интернет, и к любимой щеке прикасаться,

Я готова упасть, и расплакавшись, вновь подниматься,

Потому что пока я дышу, не могу не любить…"