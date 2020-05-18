890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двойное убийство немыслимой жестокости совершил житель Карелии 1
Новое
Сегодня 18:45
Глава Карелии назвал хамством поведение зараженного COVID-19 соцработника из Видлицы 9
Сегодня 16:00
Суды в Карелии наказали нарушителей самоизоляции 23
Сегодня 09:13

Анна Семенович травмировалась во время домашней вечеринки (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:10, 18 Мая 2020
фото: © instagram.com/ann_semenovich
Загрузка...

Певица получила травму во время второго дня рождения.

Семенович поделилась с поклонниками фотографией в сторис в Instagram, пишет ФАН.

На днях певица решила повторно отпраздновала свой день рождения, устроив домашнюю вечеринку. Звезда позвала в гости подруг, устроив им застолье с ресторанными блюдами. Позже женщины устроили танцы.

Видимо, веселье получилось настолько бурным, что Семенович подвернула ногу. Звезда показала поклонникам свою ногу с вывихом. Щиколотка в районе косточки сильно распухла.

"Кто-то подвернул ногу и теперь хромает", – Анна.

Настоящий день рождения певица отметила 1 марта. 

Семенович на днях случайно показала своего вероятного избранника. Мужчину заметили поклонники звезды на одном из видео в соцсети исполнительницы. На кадрах певица, воспользовавшись средствами индивидуальной защиты, идет по супермаркету. Она с вероятным ухажером отправились за покупками, чтобы поехать к родителям Семенович на дачу.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:59
Тема недели
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно"
Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что распространение коронавирусной инфекции в республике будет вялотекущим, однако, осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 7
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 4
13.05.2020 13:45
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
Сегодня 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»