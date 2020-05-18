Анна Семенович травмировалась во время домашней вечеринки (ФОТО)

Певица получила травму во время второго дня рождения.

Семенович поделилась с поклонниками фотографией в сторис в Instagram, пишет ФАН.

На днях певица решила повторно отпраздновала свой день рождения, устроив домашнюю вечеринку. Звезда позвала в гости подруг, устроив им застолье с ресторанными блюдами. Позже женщины устроили танцы.

Видимо, веселье получилось настолько бурным, что Семенович подвернула ногу. Звезда показала поклонникам свою ногу с вывихом. Щиколотка в районе косточки сильно распухла.

"Кто-то подвернул ногу и теперь хромает", – Анна.

Настоящий день рождения певица отметила 1 марта.

Семенович на днях случайно показала своего вероятного избранника. Мужчину заметили поклонники звезды на одном из видео в соцсети исполнительницы. На кадрах певица, воспользовавшись средствами индивидуальной защиты, идет по супермаркету. Она с вероятным ухажером отправились за покупками, чтобы поехать к родителям Семенович на дачу.