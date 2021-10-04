Антиковидные ограничения усиливаются в школах Петрозаводска

Школы Петрозаводска начали ужесточать ограничения, направленные на профилактику коронавируса.
Об этом «Столице на Онего» сообщили родители учеников некоторых учебных заведений.
В одной из школ в 2 раза сокращено время, которое ученики могут находиться в коридорах на переменах.
В другом учебном заведении на дистанционное обучение переведен класс, где один из учащихся заболел коронавирусом.
Также родители рассказывают об усилении масочного режима в школах.
Как сообщалось ранее, накануне в Карелии было выявлено 258 инфицированных коронавирусом — рекордное количество за последние месяцы.
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