Антиковидные ограничения усиливаются в школах Петрозаводска

Школы Петрозаводска начали ужесточать ограничения, направленные на профилактику коронавируса.

Об этом «Столице на Онего» сообщили родители учеников некоторых учебных заведений.

В одной из школ в 2 раза сокращено время, которое ученики могут находиться в коридорах на переменах.

В другом учебном заведении на дистанционное обучение переведен класс, где один из учащихся заболел коронавирусом.

Также родители рассказывают об усилении масочного режима в школах.

Как сообщалось ранее, накануне в Карелии было выявлено 258 инфицированных коронавирусом — рекордное количество за последние месяцы.