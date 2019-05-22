Антикражное устройство не смогло остановить опытного вора в Петрозаводске

Мужчина украл велосипед, который был защищен специальным устройством, сообщили в МВД Карелии.

В начале мая в полицию обратилась жительница микрорайона Зарека. Она сообщила, что из подъезда похищен её велосипед стоимостью 14 тысяч рублей. Транспортное средство было пристёгнуто антикражным устройством к перилам.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 37-летнего петрозаводчанина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По версии полицейских, ночью фигурант проник в подъезд, сломал велосипедный замок и похитил двухколёсный транспорт. Вскоре он сбыл его за 1 тысячу рублей, а незаконно вырученные деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.