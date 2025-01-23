Антимонопольная служба оштрафовала АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на 300 тысяч рублей

За нарушение законодательства газораспределительная организация была оштрафована.

Компания не подключила дом гражданина к сети газораспределения в рамках догазификации, сообщили на сайте УФАС Карелии.

Ранее в антимонопольный орган обратился житель города Петрозаводска с жалобой на действия газораспределительной организации. Между заявителем и АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» был заключен договор на техприсоединение жилого дома к газу.

Мероприятия, с учетом возможности продления (максимальный срок 200 дней), подлежали выполнению до 19 февраля 2024 года. Однако организация необоснованно продлила срок присоединения до 1 сентября 2024 года (398 дней) и дом потребителя в установленный законом срок к газу подключен не был.

Служба оштрафовала компанию за нарушение законодательства на 300 тысяч рублей.

Как отметили в источнике, в ходе рассмотрения дела «Газпром газораспределение Петрозаводск» выполнил работы по строительству сети газораспределения до границ земельного участка заявителя. Подача газа планируется в ближайшее время.