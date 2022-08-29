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Антивандальные остановки, изготовленные заключенными, украсят Петрозаводск

Новости. Общество
06:40, 30 Августа 2022
фото: администрация Петрозаводска

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Подрядчик устанавливает новые павильоны ожидания общественного транспорта в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

УФСИН Карелии продолжает устанавливать в Петрозаводске новые павильоны ожидания общественного транспорта.

Антивандальные металлические конструкции оборудованы деревянными скамейками и урнами. Подрядчик уже смонтировал павильоны на Ключевой и на Кукковке. Они разместились на следующих остановочных пунктах:

- «Кафе «Эйла» – в районе д. 25 по Комсомольскому пр. (четная сторона);
- «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (четная сторона);
- «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (нечетная сторона);
- «Балтийская ул., конечная» – в районе д. 35 по Балтийской ул.;
- «ул. Парфенова» – в районе д. 2 по ул. Парфенова;
- «ул. Антонова» – в районе д. 15 по ул. Репникова;
- «Ключевая ул.» – в районе д. 27 по ул. Репникова;
- «Сегежская ул.» – в районе д. 3 по ул. Репникова (четная сторона);
- «ул. Щербакова» – в районе пересечения Ключевского шоссе и ул. Щербакова (четная сторона);
- «Щербакова» – в районе д. 54 А по Вытегорскому шоссе;
- «Гвардейская ул.» – в районе д. 21 по Гвардейской ул.;
- новый остановочный пункт, расположенный на пересечении Кемской ул. и ул. Петрова.
Сейчас продолжается монтаж павильонов на Древлянке и Перевалке. Всего в этом году в разных районах Петрозаводска установят 40 новых конструкций. Помимо уже перечисленных точек, павильоны смонтируют на остановках:
- «Лицей № 1» – в районе д. 34 по Сыктывкарской ул. (четная сторона);
- «ул. Сыктывкарская» – в районе д. 45 по Лесному пр. (нечетная сторона);
- «Лесной пр.» – в районе д. 27 по Лесному пр. (четная сторона);
- «Детская республиканская больница» – в районе д. 2 по ул. Древлянка;
- «Автовокзал» – в районе д. 2 по ул. Чапаева;
- «Фонтаны» – в районе Лесного пр. (четная сторона);
- «Фонтаны» – в районе Лесного пр. (нечетная сторона);
- «ул. Паустовского» – в районе пересечения Лесного пр. и ул. Паустовского (четная сторона);
- «Радиозавод» – в районе д. 55 по Лесному пр. (четная сторона);
- «Радиозавод» – в районе д. 55 по Лесному пр. (нечетная сторона);
- «магазин «Стройка» – в районе д. 51 А по Лесному пр. (четная сторона);
- «Ленинградская ул.» – в районе д. 8 по Ленинградской ул.;
- «Державинский лицей» – в районе д. 14 А по ул. Чернышевского;
- «Университетский городок» – в районе д. 10 по Университетской ул.;
- «Школа» – в районе д. 8 по ул. Попова (нечетная сторона);
- «пл. Кирова» – в районе д. 1 по ул. Куйбышева;
- «Автовокзал» – в районе д. 3 по ул. Чапаева;
- «Авиалесоохрана» – в районе д. 23 по ул. Профсоюзов;
- «ул. Профсоюзов» – в районе д. 6 по ул. Профсоюзов;
- «пл. Маршала Жукова» – в районе д. 11 по Московской ул.;
- «пл. Маршала Жукова» – в районе д. 12 по Московской ул.;
- «Товарная станция» – в районе д. 25 по ул. Шотмана;
- «ул. Достоевского» – в районе д. 66 по Первомайскому пр. (нечетная сторона);
- «ул. Мелентьевой» – в районе д. 53 по Октябрьскому пр.;
- «Силикатный завод» – в районе д. 50 по Суоярвскому шоссе (четная сторона);
- «Сулажгорский кирпичный завод, конечная» – в районе д. 6 по Подсочной ул.;
- «ул. Маршала Мерецкова» – в районе д. 56 по пр. Александра Невского;
- «ДК «ПЛМК» – в районе д. 12 по Петрозаводскому шоссе (четная сторона).

Подрядчику предстоит завершить монтаж до ноября. Работы проводят в рамках субсидии, выделенной по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова на социально-экономическое развитие Петрозаводска.

Ранее люди просили вернуть остановочные комплексы, потому не хотят стоять под дождем.

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