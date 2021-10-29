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Антивандальные остановки в сеточку продолжают устанавливать в Петрозаводске

Новости. Общество
13:49, 29 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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В разных районах столицы Карелии появятся около двух десятков новых остановочных павильонов.

По сообщению администрации Петрозаводска, подрядчик — ООО «СКК-Строй» в рамках муниципального контракта уже смонтировал остановки на Соломенском шоссе в Песках — в районе дома № 13 по улице Трофима Рябинина, две — на набережной Варкауса возле домов № 19 и № 27 и ещё одну – на улице Мелентьевой у дома № 7 рядом с пересечением Октябрьского проспекта. В ближайшее время металлические конструкции дооборудуют деревянными скамейками, а также урнами.

Всего планируется установить 19 новых павильонов в Центре, на Зареке, Ключевой, Кукковке, в Песках, в Железнодорожном, Октябрьском и Первомайском районах. Места для размещения отобраны на основе обращений граждан.

В мэрии напомнили, в прошлом году в Петрозаводске уже установили два десятка подобных конструкций. Их элементы выполнены из антивандальных материалов. Кровля, стены и каркас павильонов сделаны из оцинкованной стали и окрашены. Каждый из них оборудован скамейкой и урной.

Ранее в Петрозаводске горожанка поблагодарила мэра за ремонт на остановке.

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Комментарии

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топка
2021-10-29 14:35:20
Входные двери в подъезды тоже надо делать антивандальными, безутешные наши. Какую цивилизацию вы строите? :)
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