АО «ПКС-Тепловые сети» ведет работы на улице Шотмана

Работники АО «ПКС-Тепловые сети» ведут работы по переключению на новую теплотрассу.

В связи с работами теплоснабжение отключено по улице Шотмана д. 34, 34а, 34в, 34г, 34д, 36, 36а, 38, улице Железнодорожная — д. 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 8д, 10, 10а, 10б, по Первомайскому проспекту — д. 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 31а. Время выполнения работ — до 21.00 ориентировочно. Вечером тепло вернется в дома петрозаводчан.

Новая трасса проложена в рамках инвестиционной программы. За последнее время на старой сети было много повреждений, и ее замена была необходима для улучшения надежности теплоснабжения всего района.