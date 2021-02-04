Аптечный пункт возобновит работу в селе Карелии, жители которого остались без лекарств

В Великой Губе Медвежьегорского района откроется аптечный пункт, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.

Жители села Великая Губа пожаловались спикеру карельского парламента Элиссану Шандаловичу на то, что в селе закрылся единственный аптечный пункт, покупать лекарства людям стало негде. Пункт прекратил работу в связи с расторжением договора аренды с частным предпринимателем.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков ответил за запрос председателя Законодательного собрания.

"В настоящее время обществом с ограниченной ответственностью "Ромашка" проводятся организационные мероприятия по открытию аптечного пункта по адресу: Медвежьегорский район, с. Великая губа, ул. Октябрьская. В целях проведения лицензирования данного аптечного пункта 23 ноября 2020 года ООО "Ромашка" направлена заявка в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещения требованиям санитарных правил", - говорится в ответе министра.

Министр здравоохранения Карелии также пояснил, что до открытия аптечного пункта в селе Великая Губа жители могут приобретать или заказать с последующим выкупом за счет собственных средств лекарственные препараты, медицинские изделия и фармацевтическую продукцию во врачебной амбулатории села Толвуя. Контактный телефон 8 (911) 428-02-12.

Ранее сообщалось, что Карелия закупит лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 63 миллиона.