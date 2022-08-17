Арестанты в Карелии в честной борьбе победили сотрудников колонии

Волейбольный матч в ИК-9 в Петрозаводске после упорной борьбы завершился победой команды заключенных.

В исправительной колонии № 9 в Петрозаводске состоялся волейбольный матч между командами сотрудников и осужденных. Об этом сообщили в УФСИН Карелии.

В напряженной борьбе победу в игре с общим счетом 3:4 одержала команда осужденных.

Спортивные состязания регулярно проводятся в учреждениях УФСИН Карелии — администрация учреждений пропагандирует здоровый образ жизни среди осужденных и сотрудников.