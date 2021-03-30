Арестован обвиняемый в заказном убийстве в Петрозаводске

Карельское управление Следственного комитета РФ раскрыло детали совершенного в 2005 году заказного убийства, в рамках которого арестован предполагаемый организатор преступления.

О ходе расследования сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, обвиняемый организовал убийство своего знакомого. Для реализации задуманного он подыскал человека, который согласился выполнить заказ.

Организатор обговорил с исполнителем детали преступления, предоставил ему оружие и сведения о человеке, которого необходимо убить. Через некоторое время жертва была застрелена из автоматического оружия у своего дома в Петрозаводске. Киллер получил за это 5 тысяч долларов США.



Обвиняемые были установлены "благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и сотрудниками уголовного розыска полиции", пояснили в Следкоме.



Организатор и исполнитель находятся под арестом.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.