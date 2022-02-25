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Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Новости. Криминал
19:27, 28 Февраля 2022
фото: СУСК РФ по РК

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В Петрозаводске заключен под стражу 40-летний мужчина, который подозревается в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в Петрозаводске на объекте коммунального хозяйства обнаружен труп неустановленного мужчины с телесными повреждениями. В результате грамотного взаимодействия следователей и оперативных сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску в кратчайший срок удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 40-летний житель города Петрозаводска.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. 27 февраля Петрозаводский городской суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что расчлененный труп появился из-под снега в районе Сайнаволока. Следственные органы Петрозаводска нашли особую примету на расчлененном теле мужчины, обнаруженном 18 февраля, и просят жителей города помочь в опознании.

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