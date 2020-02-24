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Арестованный экс-глава Минтранса Карелии подвергся пыткам?

Новости. Общество
17:30, 24 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Экс-министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Кайдалов рассказал, что после задержания ему не давали есть и пить, не отпускали в туалет, а затем пристегнули наручниками к больничной кровати.

В пятницу, 21 февраля, Верховный суд Карелии оставил без изменений решение горсуда Петрозаводска об аресте бывшего главы республиканского Минтранса Алексея Кайдалова и экс-заместителя гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека.

Напомним, бывшего министра и экс-руководителя аэропорта обвиняют в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

На заседании Верховного суда Карелии защита Кайдалова заявила о пытках, применяемых к экс-министру. Сам Кайдалов в процессе судебных прений в деталях рассказал о событиях, которые произошли с ним в первые часы после ареста.

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