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Новости. Криминал
10:25, 30 Мая 2018

Арестованный на Новгородчине мошенник умудрился обокрасть жителя Петрозаводска

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Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в дистанционном мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

Житель Петрозаводска решил приобрести лодочный мотор. Для этого он нашел в интернете объявление и связался с продавцом. Тот для подтверждения серьезности намерений, попросил перечислить предоплату.

Далее он сумел уговорить петрозаводчанина полностью оплатить стоимость покупки. В результате – житель Карелии перевел 120 тысяч рублей, после чего объявление было удалено, а попытки связаться с продавцом безрезультатны.

О произошедшем житель Петрозаводска сообщил в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Новгородской области. К тому моменту он уже находился под арестом в качестве фигуранта уголовных дел, возбужденных за аналогичные преступления.

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