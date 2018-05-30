Арестованный на Новгородчине мошенник умудрился обокрасть жителя Петрозаводска

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в дистанционном мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

Житель Петрозаводска решил приобрести лодочный мотор. Для этого он нашел в интернете объявление и связался с продавцом. Тот для подтверждения серьезности намерений, попросил перечислить предоплату.

Далее он сумел уговорить петрозаводчанина полностью оплатить стоимость покупки. В результате – житель Карелии перевел 120 тысяч рублей, после чего объявление было удалено, а попытки связаться с продавцом безрезультатны.

О произошедшем житель Петрозаводска сообщил в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Новгородской области. К тому моменту он уже находился под арестом в качестве фигуранта уголовных дел, возбужденных за аналогичные преступления.