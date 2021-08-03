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Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника петроглифов

Новости. Общество
17:25, 04 Августа 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Ученый опасается бесконтрольного туризма на древние наскальные изображения.

Включение беломорских и онежских петроглифов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО стало, пожалуй, главным событием в культуре Карелии в нынешнем году. «Столица на Онего» попросила известного карельского археолога Александра Жульникова поделиться своим мнением о том, что даст этот статус древних наскальных изображений республике, и как она могла бы сохранить уникальный памятник.  

«Я бы сравнил петроглифы с огоньком, который мы сейчас зажгли для всего мира, и на него полетели туристы. Но туризм бывает разным, и мы понимаем, что он может обернуться потерями и для самих петроглифов. В позапрошлом году мы побывали с экспедицией Петрозаводского университета на онежских петроглифах и видели новые выбивки и горы оставленного мусора. Чтобы держать ситуацию под контролем, в мире создают музеи-заповедники, которые занимаются не только самими петроглифами, но и окружающей их территорией, потому что наскальные изображения неотделимы от ландшафта. Если утратить их ландшафт, то и вся ценность петроглифов будет во многом утрачена», – сказал Александр Жульников.

Читайте подробнее в статье «Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира».

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-04 17:38:46
Работать некому - все археологи :)
Гость
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