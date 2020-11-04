Архитектурную подсветку установили еще на двух домах в центре Петрозаводска

Подсветили дома №12 и №14 по проспекту Карла Маркса, сообщили в администрации столицы Карелии.

В минувшую среду введена в эксплуатацию архитектурная подсветка на домах №12 и №14 по проспекту Карла Маркса. Лампы зажигаются одновременно с уличным освещением. В ближайшие дни оборудование подключат также на доме №20 по проспекту Карла Маркса.

В мэрии напомнили, что ранее начала работать архитектурная подсветка на домах №37 и №38 по проспекту Ленина.

Работы по установке архитектурной подсветки ведутся ремонта фасадов многоквартирных домов в центре карельской столицы к 100-летию республики.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске на пешеходных переходах появились знаки с подсветкой.