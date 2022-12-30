Армас Машин: «Гололедица в Петрозаводске фактически дискредитирует власть»

Журналист Армас Машин сравнил, кто в Карелии сильнее: лед или администрация.

Журналист, переводчик, член редакции журнала Carelia Армас Машин на своей странице в соцсети оценил безопасность петрозаводских улиц и сравнил силу льда и городской администрации.

«Гололедица в Петрозаводске фактически дискредитирует власть. Любую власть — администрацию города, главу республики, Президента. Все они есть, а выйти из дома и спокойно пойти (не поползти на карачках) по городу человек не может: скользко как на катке! И ни один из уровней власти — по факту — не может (или не хочет?) защитить человека от мучительной и унизительной опасности передвигаться по льду. Получается, что у нас лёд сильнее, чем власть. Или дворник дядя Витя (Петя, Вова…)?», — написал журналист.

Армас Машин добавил вопрос об актуальности новогодних каникул, если выйти из дома в этот период — проблема.