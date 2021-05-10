Артисты выступят на презентации экономического потенциала Карелии в Москве

Официальная презентация экономического и инвестиционного потенциала Карелии пройдет в рамках Дней республики в Москве в сопровождении артисток танцевальной группы.

Это следует из документации к аукциону для выбора творческого коллектива, который выступит на мероприятии.

Исполнитель должен будет обеспечить услуги по музыкальному сопровождению открытия презентации. Планируется исполнение 15 концертных номеров продолжительностью не менее 60 минут. Будут выступать кантелисты и танцевальная группа.

В документе также оговаривается, что церемонию подписания соглашения будут сопровождать 2 артистки танцевальной группы в национальных костюмах.

В какую сумму это обойдется бюджету, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».