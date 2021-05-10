Реклама на сайте
Прислать новость
Голодный медведь бродит у вокзала на севере Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 07:15
Мужчина подавился шашлыком и пережил клиническую смерть 1
10.05.2021 21:40
Пропавший без вести министр вышел из леса сам 6
10.05.2021 19:40
В Петрозаводске нашли тело на пожаре, куда не доехала попавшая в ДТП пожарная машина
Сегодня 06:40
В Карелии резко выросло число вакансий для начальников 6
Сегодня 10:35

Артисты выступят на презентации экономического потенциала Карелии в Москве

Новости. Общество
14:34, 11 Мая 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Официальная презентация экономического и инвестиционного потенциала Карелии пройдет в рамках Дней республики в Москве в сопровождении артисток танцевальной группы.

Это следует из документации к аукциону для выбора творческого коллектива, который выступит на мероприятии.

Исполнитель должен будет обеспечить услуги по музыкальному сопровождению открытия презентации. Планируется исполнение 15 концертных номеров продолжительностью не менее 60 минут. Будут выступать кантелисты и танцевальная группа.

В документе также оговаривается, что церемонию подписания соглашения будут сопровождать 2 артистки танцевальной группы в национальных костюмах.  

В какую сумму это обойдется бюджету, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-11 14:56:43
Есть у нас диджейка одна, которая на все руки от скуки. Не надо ничего придумывать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Продали, что смогли 1
Сегодня 14:05
Новоселья на потоке и без долгов 1
Сегодня 12:13
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
04.05.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»