Артур Парфенчиков: "Самое главное – мы сплотились в борьбе с коронавирусом" (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с наступающим Новым Годом.

- Это был знаковый год 100-летия Карелии, но пандемия изменила нашу привычную жизнь, и юбилейный год стал испытанием для каждого из нас, - сказал Артур Парфенчиков. - Но мы не только выстояли, не отказались от наших планов, но и нарастили темпы развития республики. Мы много строили дорог, детских садов, промышленных объектов, жилья, мы построили современный аэропорт. Но самое главное – мы сплотились в борьбе с коронавирусом. Всем пришлось жить, работать и учиться в очень непростых условиях. Особенно сложно пришлось медицинским работникам.

Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто честно трудился, кто, рискуя здоровьем, помогал другим, кто просто ответственно соблюдал меры безопасности. Это все общий вклад в общую борьбу с коронавирусом.

Но давайте посмотрим на этот год и с другой стороны – он многому нас научил: беречь здоровье, заботится о близких, оберегать родителей, ценить встречи с друзьями. Давайте помнить об этом и в следующем году, который обязательно будет лучше.

Хочу пожелать всем исполнения желаний, долгожданных встреч с родными и близкими. Счастья вам, здоровья и душевного тепла. С Новым Годом и Рождеством!