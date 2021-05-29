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Артур Парфенчиков стал участником забега по историческому центру Петрозаводска

Новости. Общество
10:49, 30 Мая 2021

Глава Карелии Артур Парфенчиков присоединился к этапу всероссийских соревнований «ЗаБег.рф», который проходит сегодня в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал видеозапись, как он вышел на 10-километровую дистанцию «Скандинавская ходьба».

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Участников забега подбадривают барабанщики. По окончании дистанции всех спортсменов ждут медали финишера и брендированные футболки.

Напомним, в Петрозаводске сегодня, 30 мая, состоится этап всероссийских соревнований «ЗаБег.рф». Полтысячи спортсменов испытают себя в карельской столице на дистанциях 1, 5, 10 или 21,1 километра. Не останутся в стороне и юные бегуны: для малышей от 2 до 6 лет проведут детские забеги. Старт соревнованиям будет дан в 85 регионах России.

Отметим, что в Петрозаводске организаторы «ЗаБег.рф» объявили нового главу города Владимира Любарского амбасадором мероприятия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2021-05-30 11:27:49
Бехдельники! В посевной сезон не знают чем заняться, и город в пылище, бегают они. Стыд и срам! Даже не смешно.
Изя
2021-05-30 10:54:42
Чем бы не заниматься , лишь бы не работать . Один пиар и недоразумение :)
Гость
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