Артур Парфенчиков стал участником забега по историческому центру Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков присоединился к этапу всероссийских соревнований «ЗаБег.рф», который проходит сегодня в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал видеозапись, как он вышел на 10-километровую дистанцию «Скандинавская ходьба».

Участников забега подбадривают барабанщики. По окончании дистанции всех спортсменов ждут медали финишера и брендированные футболки.

Напомним, в Петрозаводске сегодня, 30 мая, состоится этап всероссийских соревнований «ЗаБег.рф». Полтысячи спортсменов испытают себя в карельской столице на дистанциях 1, 5, 10 или 21,1 километра. Не останутся в стороне и юные бегуны: для малышей от 2 до 6 лет проведут детские забеги. Старт соревнованиям будет дан в 85 регионах России.

Отметим, что в Петрозаводске организаторы «ЗаБег.рф» объявили нового главу города Владимира Любарского амбасадором мероприятия.