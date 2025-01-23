Парфенчиков возмутился хамством маршрутчика-матерщинника, который кричал на ребенка

Глава Карелии пообещал, что этот поступок не останется безнаказанным.

Глава Карелии возмутился тому, как повел себя водитель автобуса № 25 в Петрозаводске. Мужчина нецензурно кричал на ребенка, забывшего деньги за проезд дома. Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Мальчик пытался найти выход из ситуации: со слов очевидцев, ребенок попросил у водителя номер телефона, чтобы мама перевела деньги. Однако водитель заблокировал выход, пока за ребенка не заплатила одна из пассажирок автобуса. Возмущен хамством водителя. Кричать матом и угрожать — недопустимо. Водитель общественного транспорта обязан вести себя корректно с пассажирами, особенно с самыми маленькими. Такие случаи, как этот, дискредитируют работу правительства и городской администрации по наведению порядка на общественном транспорте», — сказал глава региона.

По словам Артура Парфенчикова, такой поступок не останется безнаказанным.

«Прошу Следственное управление Следственного Комитета по Республике Карелия и уполномоченные органы регионального Министерства внутренних дел провести процессуальную проверку данного случая на предмет наличия состава административного правонарушения или уголовного преступления. Приношу извинения ребенку и его семье. Обещаю разобраться в этой ситуации», — отметил глава Карелии.