«Асфальт как каток»: в центре Петрозаводска реагенты стали причиной аварии

На площади Ленина в Петрозаводске асфальт стал крайне скользким из-за вылитых на него реагентов, автолюбителей призывают быть осторожнее.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилась информация о том, что в центре города сложилась аварийная ситуация: на площади Ленина асфальт стал очень скольким в результате попадания на него реагента.

«Площадь Ленина полили какими-то реагентами, асфальт как каток», — написал один из пользователей паблика. Его слова подтверждают другие очевидцы.

Появилась информация о ДТП на улице Энгельса. Как уточнили в ГИБДД, автомобиль врезался в столб на выезде с площади в сторону проспекта Ленина. Пострадавших в результате аварии нет.

В Госавтоинспекции также сообщили, что предположительно причиной ситуации стала очистка асфальта реагентами. Подрядчик уже получил информацию о происшествии и должен был приступить к устранению причин аварии.