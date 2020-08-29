Астероид размером с многоэтажку приблизится к Земле

Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября.

Соответствующую информацию распространило NASA, пишет издание "РИА Новости".



Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, – 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится по отношению к нашей планете на расстоянии 384,4 тысячи километров.



Небесное тело подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19.12 по московскому времени.



Скорость полета астероида составляет 8,16 километра в секунду.



Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.



Аполлоны – группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиты с внешней стороны.



Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя – астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года и назван в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.



Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными.