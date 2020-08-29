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Астероид размером с многоэтажку приблизится к Земле

Новости. Общество
09:57, 30 Августа 2020
фото: © pixabay.co8
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Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября.

Соответствующую информацию распространило NASA, пишет издание "РИА Новости".

Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, – 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится по отношению к нашей планете на расстоянии 384,4 тысячи километров.

Небесное тело подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19.12 по московскому времени.

Скорость полета астероида составляет 8,16 километра в секунду.
 
Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.

Аполлоны – группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиты с внешней стороны.
 
Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя – астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года и назван в честь Аполлона, одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.

Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными.

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Комментарии

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кир
2020-08-30 11:45:02
Оттуда тепло придет.
новый
2020-08-30 10:06:26
От Солнца оторвался кусок и скоро упадет на Землю :)
Гость
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