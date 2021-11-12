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Астроном рассказал подробности падения небесного тела в небе над Карелией

Новости. Общество
18:25, 13 Ноября 2021
фото: ГТРК «Карелия»

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Артем Новичонок, заведующий астрономической лабораторией ПетрГУ, рассказал о небесном объекте, осветившем небо над Финляндией и несколькими регионами России, включая Карелию.

Астроном предположил, что болид был весом около килограмма — крупнее большинства объектов, входящих в атмосферу. Относительно точные данные о высоте горения и скорости будут установлены после расчетов и изучения видео.

«Объект был высоко, и он был довольно крупным. То есть, скорость огромная, трение об атмосферу сильное, и получается яркая вспышка — много световой энергии выделяется сразу. Даже от килограммового объекта столько энергии, что будет видно на больших расстояниях. Видно издалека как раз потому, что он высоко горел. В Санкт-Петербурге он был виден не очень высоко над горизонтом, потому что объект был далеко», — рассказал телеканалу ГТРК «Карелия» Артем Новичонок.

При этом специалист сомневается, что на Землю могли упасть какие-то осколки небесного объекта. Впрочем, в сети также высказывают мнение о том, что осколки болида могли упасть в тайгу где-то в Карелии.

Напомним, вечером 11 ноября в 17.39 очевидцы в нескольких регионах России и Финляндии видели яркую вспышку. По мнению участников общества любителей астрономии AstroAlert, речь может идти о небольшом метеороиде диаметром около одного метра, вошедшем в плотные слои атмосферы и сгоревшем на высоте от 100 до 40 километров.

Также изучением яркой вспышки над Петрозаводском занялся астрономический клуб ПетрГУ.

 

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Комментарии

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кир
2021-11-13 19:25:17
Артем Новичонок известен тем, что открыл комету в 2011 году. Она названа его именем. :)
Полезный
2021-11-13 19:12:01
Работать некому - все звездочеты
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