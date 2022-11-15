Авария с участием трех машин произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

Две легковушки и фургон не поделили дорогу на улице Зайцева.

Авария с участием сразу трех автомобилей произошла в Петрозаводске сегодня, 24 ноября, в 10.49 утра. Инцидент произошел на перекрестке улиц Зайцева и Григорьева.

ДТП, попавшее в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео. Один из легковых автомобилей выезжал с улицы Григорьева, и в этот момент в него врезался ехавший по улице Зайцева — главной дороге — фургон. От удара фургон отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с еще одной легковушкой.

Ранее в ГИБДД рассказали подробности аварии в Петрозаводске, где пострадали два водителя.