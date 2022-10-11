Авария в Петрозаводске спровоцировала большую «пробку» в центре города (ФОТО и ВИДЕО)

Два легковушки не поделили дорогу недалеко от железнодорожного вокзала.

Столкновение двух машин произошло утром 9 ноября в центре Петрозаводска, на площади Нижнее Чапаевское Кольцо. Читатели рассказали редакции «Столице на Онего» о серьезнейшей пробке, растянувшейся по улице Чапаева, а также прислали фото последствий аварии.

Легковые автомобили столкнулись в 7.53 при повороте с кольцевого перекрестка на улицу Шотмана. Видео инцидента появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, не поделили дорогу автомобили Renault и VORTEX. Пострадавших в аварии не было.