Авария в Петрозаводске спровоцировала большую «пробку» в центре города (ФОТО и ВИДЕО)

Два легковушки не поделили дорогу недалеко от железнодорожного вокзала.
Столкновение двух машин произошло утром 9 ноября в центре Петрозаводска, на площади Нижнее Чапаевское Кольцо. Читатели рассказали редакции «Столице на Онего» о серьезнейшей пробке, растянувшейся по улице Чапаева, а также прислали фото последствий аварии.
Легковые автомобили столкнулись в 7.53 при повороте с кольцевого перекрестка на улицу Шотмана. Видео инцидента появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, не поделили дорогу автомобили Renault и VORTEX. Пострадавших в аварии не было.
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