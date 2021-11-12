Аварийные бригады Петрозаводска приступили к ремонту трубопровода, полгорода без тепла

Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключены сегодня в петрозаводских микрорайонах Кукковка, Зарека, Голиковка, Перевалка, в центре города и Первомайском районе.

Они отключены в 09.20, сообщил глава города Владимир Любарский.

Он напомнил, что это необходимо для ликвидации последствий аварии на магистральном трудопроводе.

«Специалисты администрации докладывают: вся техника на месте, сейчас участок поврежденной трубы дренирован, крышки лотков подняты, доступ обеспечен, аварийные бригады приступают к ремонту повреждённого отрезка», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.