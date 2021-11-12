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Аварийные бригады Петрозаводска приступили к ремонту трубопровода, полгорода без тепла

Новости. Происшествия
11:04, 23 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключены сегодня в петрозаводских микрорайонах Кукковка, Зарека, Голиковка, Перевалка, в центре города и Первомайском районе.

Они отключены в 09.20, сообщил глава города Владимир Любарский.

Он напомнил, что это необходимо для ликвидации последствий аварии на магистральном трудопроводе.

«Специалисты администрации докладывают: вся техника на месте, сейчас участок поврежденной трубы дренирован, крышки лотков подняты, доступ обеспечен, аварийные бригады приступают к ремонту повреждённого отрезка», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2021-12-23 13:08:18
"они отключены в 9-20"
Только вот горячей воды на Невского не было уже в 7 утра...
Вася
2021-12-23 13:19:46
АК, Зачем в 7 утра ,горячая вода?
Вася
2021-12-23 12:45:12
ставьте банки перед телевизором.
Амператор
2021-12-23 13:28:03
Вася, пошел вон, подпендосник
Вася
2021-12-23 12:43:14
вы все Путина смотрите? Смотрите и конспектируйте.
Leopol'd
2021-12-23 12:32:03
Здорово! ЕР победила всех! Завела уголовные и административные дела против неугодных, выдавила оппонентов из выборов, обеспечила гарантированные решения в парламентах. Всё у них хорошо. Правда дела, кроме самообогащения не идут. Но это мелочи.
кир
2021-12-23 12:11:59
Яжмать.
тезка Высоцкого
2021-12-23 12:10:44
ПРО ЮРСКИЙ ПЕРИОД
(притча)

однажды динозавр в пещере
надыбал юрия скелет
с тех пор период назван юрским
навек оставил юра след
David .
2021-12-23 12:08:53
Коммуникации разваливаются, но зато есть деньги на дорогу до "кластера" ... :)
Экспeрд
2021-12-23 11:55:48
Обувь не высушить, дети болеют !!!
кир
2021-12-23 11:40:55
Ещё не вечер. С утра не было интернета и ТВ. Но работящие парни всё наладили. :)
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