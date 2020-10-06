Аварийные деревья сносят на территориях школ и детских садов Петрозаводска

Все растения, подлежащие ликвидации на территориях образовательных учреждений, были предварительно обследованы, сообщили в администрации столицы Карелии.

Формовочную и санитарную обрезку, а также вырубку аварийных и сухостойных деревьев проведут в разных районах города, когда в учреждениях нет детей. Работы пройдут на территориях средних школ №№ 7, 8, 11, основной школы № 32, гимназии № 17, лицеев Державинского и № 40, а также детских садов №№ 11, 20, 21, 38, 56, 63, 90, 91, 103, 111, 114 и других.

Обследования во дворах образовательных организаций продолжаются. На данный момент от учреждений поступило более трех десятков заявок. Завершить все работы в полном объеме планируют до конца года.

Ранее березы снесли в одном из скверов Петрозаводска.