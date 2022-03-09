Авиакомпания отменила рейсы «Петрозаводск-Мурманск»

Авиакомпания «Руслайн» сообщила об отмене рейсов по целому ряду направлений, в том числе и из Петрозаводска.

На сайте компании «Руслайн» опубликовано сообщение об отмене авиарейсов с 14 до 19 марта.

Среди перечисленных направлений Карелии нет, но в Минтрансе республики сообщили, что самолеты рейсом «Петрозаводск-Мурманск» также отменены, это касается и маршрута «Мурманск-Петрозаводск-Калининград» и обратно.

Причиной изменения полетного плана компания «Руслайн» называет продление закрытия воздушного сообщения над рядом территорий РФ и аэропортов в период с 14 по 19 марта 2022 года.