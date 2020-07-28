Авиарейсы и автомагистраль улучшат транспортное сообщение между Карелией и Беларусью

Правительство Карелии рассчитывает на открытие регулярного авиасообщения между Петрозаводском и Минском.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с Государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Григорием Рапотой.

"Возможно, сначала это будут летние рейсы, и думаю, они станут востребованы. Желающих съездить в Беларусь у нас немало. И у жителей Беларуси появится возможность побывать в Карелии, которая имеет на своей территории множество уникальных туристических объектов. Развитие транспортного сообщения даст макроэкономический, социальный эффект и позволит решить многие другие вопросы", - сказал Парфенчиков.

Участники встречи договорились проработать этот вопрос к следующему году.

Транспортное сообщение между Карелией и Белоруссией улучшит и строительство высокоскоростной магистрали.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".