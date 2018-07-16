Авиационный полк в Карелии пополнился тремя новыми самолетами

Авиаполк армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Карелии, усилился тремя многоцелевыми истребителями Су-35С.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы округа полковника Игоря Мугинова.

"В рамках государственного оборонного заказа партия в составе трех многоцелевых истребителей Су-35С поступила на вооружение авиационного полка армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного в Республике Карелия", - сказал он.

"Летчики объединения продолжают переобучение на новый тип самолета, осуществляют учебно-тренировочные полеты, в том числе с отработкой практического применения различных авиационных средств поражения. Закреплять навыки помогают компьютерные динамические тренажеры самолета, установленные в части", - добавил офицер.

Су-35С – это глубоко модернизированный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения "4++", созданный с применением технологий пятого поколения. Отличительными особенностями Су-35С являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция, двигатели с плазменной системой зажигания увеличенной мощности с управляемым вектором тяги. Эти двигатели удовлетворяют требованиям к силовой установке для истребителя пятого поколения, поскольку позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.