Автобус №17 в Петрозаводске изменит свой маршрут для удобства горожан

Маршрут автобуса №17 будет продлен до улицы Петрова, сообщили в администрации Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, депутаты Петросовета и Заксобрания Карелии встретились с активными жителями микрорайона «Бульвар у родников», застройщиком и перевозчиком на пересечении улиц Кемской и Петрова. Там началось обустройство нового разворотного кольца для автобусов. Это позволит уже в августе продлить маршрут №17 до нового микрорайона.

"За счет средств застройщика выравнивается территория разворотного кольца, уплотняется площадка, расширяется въезд на нее. В ближайшее время начнётся бетонирование участка под остановочный комплекс и асфальтирование. Появятся два пешеходных перехода с двух сторон Кемской площади - знаки администрация уже заказала. Все это позволит сделать цивилизованную остановку маршрута №17, с биотуалетом и контейнером, которые оборудует компания-перевозчик", - написал Владимир Любарский.

Кроме того, по многочисленным просьбам с Госавтоинспекцией согласована установка пешеходного перехода в районе пересечения улиц Кемской и Нойбранденбургской. А вдоль улицы Петрова с сегодняшнего дня запрещена парковка по стороне домов.