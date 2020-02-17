Автобус из Финляндии привезет в Петрозаводск "пассажира с признаками заболевания коронавирусом"

Главное управление МЧС Карелии проведет учения по отработке ситуации при регистрации групповых случаев заболеваний коронавирусом, сообщили в ведомстве.

В МЧС Карелии сообщили, что 19 февраля в 11.00 на Автовокзале Петрозаводска пройдут учения по отработке ситуации при регистрации групповых случаев заболеваний новой короновирусной инфекцией.

По замыслу учений в автобусе, прибывшем из Финляндии на автовокзал, выявлен гражданин России с признаками заболевания.

В ходе учений планируется задействование специалистов Роспотребнадзора, территориального центра медицины катастроф и республиканской инфекционной больницы.