Автобус "Петрозаводск-Санкт-Петербург через Олонец" возвращается

Ежедневный рейс по маршруту "Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец" возобновляется, сообщается на сайте Автовокзала.

С 6 марта возобновляется выполнение ежедневного рейса по маршруту № 965 "Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец", следующим расписанием:

- отправление из Петрозаводска в 9.00

- отправление из Санкт-Петербурга в 17.20.

На данном рейсе, как и на рейсе отправлением из Петрозаводска в 13.00, до особого указания действует акционный тариф: стоимость проезда между Петрозаводском и С.-Петербургом составляет ровно 500 рублей (как "туда", так и "обратно").