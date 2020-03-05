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Автобус "Петрозаводск-Санкт-Петербург через Олонец" возвращается

Новости. Общество
10:06, 06 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Ежедневный рейс по маршруту "Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец" возобновляется, сообщается на сайте Автовокзала.

С 6 марта возобновляется выполнение ежедневного рейса по маршруту № 965 "Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец", следующим расписанием:
- отправление из Петрозаводска в 9.00
- отправление из Санкт-Петербурга в 17.20.

На данном рейсе, как и на рейсе отправлением из Петрозаводска в 13.00, до особого указания действует акционный тариф: стоимость проезда между Петрозаводском и С.-Петербургом составляет ровно 500 рублей (как "туда", так и "обратно").

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