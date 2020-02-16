Автобус с пассажирами не удержался на трассе в Карелии и упал в кювет

В Питкярантском районе водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и упал в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня поздно вечером, 16 февраля в 21.30, на 319 км автодороги "Сортавала", в Питкярантском районе, произошло ДТП с участием автобуса "Скания".

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров. В настоящее время медики осматривают пассажиров автобуса.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.