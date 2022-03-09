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Автобус сбил человека в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:47, 13 Марта 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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Возле здания петрозаводского автовокзала ПАЗ наехал на пешехода.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, вечером 12 марта в 19.43 возле петрозаводского автовокзала произошло Д. П. Автобус ПАЗ, поворачивая на прилегающую территорию возле здания по адресу Чапаева, 5а, наехал на пешехода.

Пострадавший, 58-летний мужчина, в результате аварии был травмирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее, также 12 марта, внедорожник вылетел в кювет на трассе в Прионежском районе.

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