Автобус въехал в легковушку на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сразу два ДТП произошли в "час пик" на Лесном проспекте.

Как пишет ДТП ПТЗ, 10 марта две аварии с интервалом в двадцать минут произошли на Древлянке, на Лесном проспекте, у дома №41.

Первое происшествие с участием "маршрутки" и легкового автомобиля зафиксировано в 8:23. Автобус заканчивал маневр разворота, а "легковушка" двигалась по Лесному проспекту в сторону Древлянского кольца в прямом направлении. "Маршрутка" въехала в автомобиль.

Второе ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала произошло в 8:40, когда транспортных средства двигались по Лесному проспекту в сторону Чапаевского кольца. Судя по видео, автомобили притерлись бортами.

К счастью, обошлось без жертв.

Дорожного-транспортные происшествия произошли в утренний "час пик" и привели к образованию пробок на Лесном проспекте.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что пенсионерка получила серьезные травмы, попав под иномарку на пешеходном переходе в Петрозаводске.