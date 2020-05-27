Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ)

С 28 мая в городе возобновил работу пассажирский транспорт.

Напомним, с четверга в Петрозаводске возобновили работу маршрутки.

"Конечно, и водитель, и пассажиры должны соблюдать необходимые меры предосторожности – быть в защитных масках и перчатках. Нужно помнить, что это реальный способ максимально снизить риск заражения. Кроме того, число пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест. На входах в автобусы установят дозаторы для обработки рук антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами", – написал ранее глава Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" горожане, в автобусах нет антисептиков для обработки рук, а также наклеек на сидениях, как в троллейбусах – нет никакой социальной дистанции.

"Люди сидят вплотную, занимают все места. Водители с масками, но носят их в большинстве случаев под носом", – говорят читатели.

Фотокорреспондент Николай Смирнов подготовил репортаж. Посмотреть его можно здесь.

На фото видно, что пассажиры принимают не все меры предосторожности – практически ни у кого нет перчаток.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник проинспектировала работу трех транспортных компаний и выявила нарушения.